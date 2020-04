DGS deixa alertas e conselhos para utilização de máscaras comunitárias

Aula sobre uso de máscaras comunitárias

A diretora-geral da Saúde aproveitou para fazer várias recomendações sobre o uso de máscaras, pela população em geral. Graça Freitas começou por realçar que "é importante" que sejam apenas utilizadas máscaras que tenham sido submetidas a certificação. Na mesma conferência de imprensa, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, disse que há 60 empresas portuguesas certificadas para produzir máscaras comunitárias. "Houve um grande trabalho do país e das empresas, para que estas máscaras sejam fabricadas com boas práticas, para promover a proteção das pessoas. Isto tem a ver com muitos parâmetros que foram criados, e que as empresas são obrigadas a observar, e com a capacidade do material para filtrar partículas", realçou.

Saiba como se colocam e retiram máscaras ou luvas de forma segura