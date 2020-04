Covid-19: António Costa anuncia estado de calamidade e reabertura do país

O que distingue, então, o estado de emergência do estado de calamidade? Antes de mais, quem tem o poder para decretar. O estado de emergência tem de ser uma iniciativa do Presidente da República, aprovada por deliberação da Assembleia da República, depois de ouvido o Governo. O estado de calamidade pode ser decretado pelo Governo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já tinha revelado esta semana que não ia renovar o estado de emergência, mas que isso não significaria o fim do surto nem de medidas de distanciamento social.

O estado de calamidade entra em vigor depois de mês e meio de estado de emergência após o surgimento dos primeiros casos do novo coronavírus, que já provocou quase mil mortos em Portugal.

António Costa deixa uma mensagem de precaução e tranquilidade para prosseguir o processo de desconfinamento, com " pequenos passos ".

“O estado de emergência acabou, mas o comportamento do vírus é o mesmo, é transportado por nós. Devemos movimentar-nos o menos possível e cumprir as regras de distanciamento social. Não é pelo estado de emergência acabar que a emergência sanitária desaparece ”, afirma António Costa.

Há também o dever de recolhimento e de proteção das pessoas de maior risco, nomeadamente doentes e idosos. "Neste novo quadro, em vez do dever geral de recolhimento e proteção, devíamos ter um único dever cívico de recolhimento para todos: crianças, pessoas de meia idade, idosos, pessoas com factores de risco ou não", declarou o primeiro-ministro.

Ao abrigo do estado de calamidade , há três deveres fundamentais. O primeiro é o de confinamento profilático determinado pelas autoridades de saúde para qualquer pessoa contaminada com covid-19 ou que esteja sob vigilância. "Esta regra de confinamento obrigatório mantém-se em vigor e violação continua a constituir crime de desobediência ", explica António Costa.

"Temos de continuar a combater e prevenir a epidemia. Temos de manter nível de contenção elevado e, por isso, o Governo entendeu que era o momento de descer um degrau no nível de contenção, passando do estado de emergência para o estado de calamidade", declarou o primeiro-ministro no final do Conselho de Ministros que aprovou as medidas de reabertura da economia.

O estado de calamidade é o segundo grau dos estados de exceção previstos na lei 44/86 e pode determinar “a suspensão parcial do exercício de direitos, liberdades e garantias”. Pode ser declarado “nomeadamente quando se verifiquem ou ameacem verificar-se casos de calamidade pública”.

O Presidente da República estará convencido de que o estado de calamidade não coloca problemas constitucionais. Mas essa opinião está longe de ser consensual. E o mesmo é verdade quanto à capacidade do instituto servir as necessidades do país, numa fase da pandemia em que o vírus está longe de estar erradicado, nomeadamente de permitir a proibição de circulação entre concelhos ou de poder impor o confinamento à população mais velha.



Em declarações esta semana à Renascença, o constitucionalista Paulo Otero considera a declaração do estado de calamidade “insuficiente “e “desadequada”.

Paulo Otero não tem dúvidas de que “a declaração de calamidade não permite obrigar a população, nomeadamente a de risco em função da idade, a ter de ficar em casa. O confinamento deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma mera recomendação. E se as pessoas não cumprirem, não pode haver lugar a qualquer sanção”. O jurista é perentório: “O Governo não pode proibir as pessoas de sair de casa”. Tudo vai depender da vontade de cada um em acatar as recomendações que forem sendo feitas”, pelas autoridades de saúde e pelo Governo.