Costa pede responsabilidade aos portugueses. "Não terei vergonha em dar passo atrás”

António Costa expressa a “total determinação do Governo” para adotar todas as medidas necessários para preservar saúde pública e explica que o plano de reabertura será avaliado de 15 em 15 dias e “tem dois sentidos”: aumentar a liberdade ou dar o passo atrás, se forem ultrapassadas "linhas vermelhas" .

O chefe do Governo reforça a ideia de que não terá “vergonha de dar passo atrás para garantir bem essencial que é a segurança dos portugueses” e, para isso, conta com a “responsabilidade e empenho de todos”.

O primeiro-ministro reconhece que esta nova fase, que vai começar na próxima semana com a reabertura do pequeno comércio de rua, é um “processo que tem riscos que ninguém pode ignorar”.

“ Nunca terei vergonha ou qualquer rebuço em dar um passo atrás ”, declarou António Costa, esta quinta-feira, no final do Conselho de Ministros que aprovou medidas de desconfinamento e a substituição do estado de emergência pelo estado de calamidade, a partir de 3 de maio .

O primeiro-ministro apela à contenção e responsabilidade dos portugueses nesta nova fase de desconfinamento da pandemia de Covid-19. António Costa garante que não hesitará em recuar se o número de casos disparar com a reabertura da economia. O estado de calamidade vai substituir o estado de emergência, a partir de 3 de maio, mas "a emergência sanitária não desapareceu", alerta.

O país sabe “o custo social e económico” da pandemia, com “empresas e empregos ameaçados”, sublinhou.

“Conseguimos inverter a tendência que havia, não vamos perder no próximo mês aquilo que conquistamos tão duramente nos últimos dois meses”, apelou o primeiro-ministro.

“Daremos esse passo se e quando for necessário dar. É neste espírito de confiança e de solidariedade coletiva que temos de prosseguir esta trajetória. Devemos isso a todos os que já morreram , que estão doentes, em vigilância, às famílias dos que perderam entes queridos. A todos os profissionais de saúde que dão o seu melhor para enfrentar na linha da frente esta ameaça, o que podemos fazer é máximo recolhimento, afastamento e disciplina possível.”

O risco de transmissibilidade (Rt) do novo coronav(...)

O Governo aprovou esta quinta-feira a reabertura da economia e a substituição do estado de emergência pelo estado de calamidade.

Entre as novas medidas está a utilização obrigatória de máscara de proteção nos transportes, comércio, escolas e locais fechados onde haja elevado número de pessoas. Estão proibidos ajuntamentos de mais de dez pessoas.

Tal como a Renascença avançou, o pequeno comércio de rua vai reabrir na próxima semana - todas as lojas até 200 metros quadrados -, nomeadamente, cabeleireiros, livrarias e stands de automóveis.

Nesta fase de reabertura da economia, os transportes públicos estarão limitados a dois terços da lotação, continuarão obrigados a regras extraordinárias de higiene.



De acordo com o calendário oficial de reabertura, as creches vão voltar a funcionar a 18 de março, mas os apoios estes pais continuam até 1 de junho.

As restrições às celebrações comunitárias "de todas as religiões" começarão a ser levantadas no fim de semana de 30 e 31 de maio.

O primeiro-ministro anunciou também alterações das restrições aos funerais no âmbito da pandemia de Covid-19. António Costa diz que continua a vigorar "a regra de que compete aos presidentes de câmara enquanto autoridades locais de Proteção Civil a definição do limite máximo do número de pessoas que podem participar num funeral”, mas considerou que em alguns casos “têm sido excessivas”.

Algumas praias estarão disponíveis, para já, apenas para desportos náuticos. Os espaços culturais vão ter várias fases de reabertura e de forma gradual. As livrarias, bibliotecas e arquivos são os primeiros a abrir, já na próxima segunda-feira



Quanto ao futebol, a I Liga será retomada no final de maio. No entanto, a Direção-Geral da Saúde terá de apurar as condições de higiene e segurança em todos os estádios. A II Liga não será concluída.

Evolução da Covid-19 em Portugal