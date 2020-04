Costa anuncia multas para quem não usar máscara nos transportes públicos

Depois de mês e meio em estado de emergência, o primeiro-ministro disse que será declarado estado de calamidade pública no próximo domingo, dia 3 de maio .

Esta tarde, depois da reunião do Conselho de Ministros, António Costa anunciou o calendário provisório para o desconfinamento gradual da sociedade.

Quem não cumprir as regras de uso obrigatório de máscara nos transportes públicos enfrenta o pagamento de coimas, avisou esta quinta-feira o primeiro-ministro em entrevista à RTP.

No caso concreto dos transportes púbicos, o primeiro-ministro, embora sem detalhar valores, anunciou na RTP que não usar máscara nesses espaços poderá implicar a aplicação de coimas aos cidadãos.

Na mesma entrevista, o chefe do Governo detalhou que o plano de desconfinamento apresentado esta quinta-feira é apenas um “calendário que serve para abrir progressivamente as restrições”.

No entanto, e tal como adiantou durante a tarde, Costa admite voltar atrás se as medidas do estado de calamidade não foram respeitadas pela população.

“Temos de estar preparados para dizer que temos de impor novamente restrições que agora retiramos. Tudo depende do nosso comportamento até lá. Está tudo estragado se as pessoas saírem de casa.”

Face à atual situação, há "grandes probabilidades" de os festivais de música do verão virem a ser cancelados, adiantou o chefe do Governo, remetendo uma decisão sobre esta matéria para a reunião do Conselho de Ministros da próxima semana.