Balanço DGS. Há 989 mortos (mais 16) e 25.045 infetados em Portugal

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (566), seguida da região Centro (198), de Lisboa e Vale do Tejo (199), do Algarve (13), dos Açores (12) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quarta-feira.

Durante a conferência de imprensa desta quinta-feira, a diretora-geral da Saúde afirmou que a epidemia de Covid-19 em Portugal está em queda. "A epidemia não está a crescer. Todos os dias temos novos casos, mas a curva, apesar de altos e baixos, é uma tendência decrescente."

O primeiro-ministro anuncia esta quinta-feira o plano do Governo para o levantamento gradual das restrições à atividade social e económica até 1 de junho, com as primeiras medidas a entrarem em vigor já na segunda-feira. António Costa deverá comunicar este conjunto de medidas, assim como a substituição do atual estado de emergência pela declaração de calamidade pública, no final da reunião do Conselho de Ministros.

Portugal é o 20.º país do mundo com mais óbitos e o 18.º em número de infeções.

A nível global, a pandemia de Covid-19 já matou 227.482 pessoas e infetou mais de três milhões desde que surgiu em dezembro na cidade chinesa de Wuhan, segundo um balanço da AFP às 11h00.



De acordo com os dados da agência de notícias francesa, a partir de dados oficiais, foram registados 227.482 mortos e mais de 3.180.800 infetados em 193 países.Pelo menos 908.500 foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram o primeiro morto ligado ao novo coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortos e casos, com 60.999 e 1.040.488, respetivamente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.