Assistentes operacionais podem vir a ser transferidos para escolas que recebam 11.º e 12.º anos

Os assistentes operacionais das escolas básicas podem vir a ser chamados a reforçar as secundárias que abram para receber alunos do 11.º e 12.º anos. A possibilidade foi admitida pelo ministro da Educação, à margem da visita à Escola Nacional da Amadora, para, com o ministro da Defesa, assinalar o arranque da higienização de estabelecimentos de ensino.

Tiago Brandão Rodrigues afastou a necessidade de reforçar equipas de limpeza nas escolas, com novas contratações.

Segundo uma norma da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a orientação da Direção Geral da Saúde e das Forças Armadas, divulgada esta quarta-feira, a frequência da limpeza dos espaços deverá ser reforçada.

O governante sublinha que tudo será feito com o menor risco e com o máximo de segurança para todos.