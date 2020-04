ASAE vai fiscalizar máscaras comunitárias ou sociais em todo país para apurar certificação de qualidade

Veja também:

Disparou a venda de máscaras sociais ou comunitárias com certificação falsa e sem proteção. Segundo o "Jornal de Noticias", são dezenas de empresas que as terão à venda, ou com certificação falsa, ou até mesmo sem qualquer certificação, e que nunca pediram testes de produtos ao CITEVE, o único centro tecnológico têxtil com protocolo com o Infarmed e DGS para as certificar.

E serão essas máscaras que estarão a partir desta quarta-feira na mira da ASAE, que lança a nível nacional uma operação de fiscalização com dezenas de equipas que vão estar atentas a estes produtos. O inspetor geral da ASAE explica que "se for uma questão de etiquetas falsas, é uma questão a situar num quadro mais amplo". "Não é uma realidade diferente da contrafação. Vamos fazer esse despiste e verificar se há mascaras que não cumprem os requisitos, apreendê-las e acionar os processos contra ordenacionais" previstos no quadro da infracção económica, diz Pedro Portugal Gaspar.

Uma das garantias que essas máscaras darão será a possibilidade de suportarem 90 lavagens. Brás Costa, diretor do CITEVE, acha difícil, para não dizer impossível, que "haja uma máscara certificada para 90 lavagens. A nossa experiência diz-nos que será muito dificil".