Apoio a pais com filhos em creches prolongado até 1 de junho

O Governo vai manter, pelo menos até 1 de junho, os apoios às famílias com filhos em creches, disse esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa. A informação foi anunciada, no âmbito das medidas de levantamento gradual da medidas de confinamento.

As creches vão poder reabrir a 18 de maio, mas o executivo decidiu estender o apoio social para que os pais recuperem a confiança e possam deixar as crianças naqueles espaços com total segurança e tranquilidade.

António Costa anunciou um período de transição, entre 18 de maio e o fim do mês, em que as creches estarão abertas, mas as famílias podem optar por ficar com a criança em casa para "ganharem confiança".

Em relação aos apoios a famílias que têm crianças em casa, dos 6 aos 12, estarão em vigor até ao fim do ano letivo, a 26 de junho, explicou o primeiro-ministro.