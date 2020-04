Algumas praias vão abrir apenas para "atividades desportivas náuticas"

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira que algumas praias estarão disponíveis, para já, apenas para desportos náuticos.

É a pergunta que muitos portugueses se fazem, quanto é que poderão ir à praia? A resposta ainda não chegou esta quinta-feira depois do conselho de ministros que anunciou o fim gradual das medidas de restrição. António Costa afirmou: “estamos a avaliar com municípios e capitanias o acesso à praia”. Ainda sem data e modelo em que vai ser permitido ir à praia, o Governo autoriza para já, apenas a prática de desportos náuticos.

“Identificamos o conjunto de atividades que são possíveis eliminar restrições”, explicou o primeiro-ministro na conferência de imprensa, no Palácio da Ajuda, onde esclareceu que “haverá acessos à praia possíveis para a prática de atividades desportivas náuticas”.

Esta quinta-feira, o Governo publicou em Diário da República uma portaria que prevê o levantamento da suspensão da pesca.

Desde 6 de abril que a pesca no mar, rio e docas estava interdita no âmbito da declaração do estado de emergência.

De acordo com o texto hoje publicado, “considera-se estarem agora reunidas as condições para a retoma da atividade piscatória ao fim de semana, salvaguardando-se as recomendações das autoridades de saúde quanto ao seu exercício”.

Neste fim de semana prolongado, com o feriado de 1 de maio, o Governo decretou a proibição de deslocações entre concelhos de 1 a 3 de maio. O estado de calamidade, que se segue ao estado de emergência, entra em vigor às 00h00 do dia 3.