Abrir creches pode ser “muito complicado” se crianças não cobrirem despesas

Veja também:

Tem um sabor agridoce a notícia da reabertura das creches no dia 18 de maio. A presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino avisa que uma abertura parcial pode não compensar e constituir mesmo um problema para os estabelecimentos.

Susana Batista reconhece que “é uma boa opção para os pais”, mas corre-se o risco de as “creches fazerem um grande investimento com equipamentos de proteção, tirar as pessoas do ‘lay off’ e depois não haver um número suficiente de pais que venham deixar os filhos nas creches”.

Esta responsável avisa que “pode ser muito complicado gerir, porque depois as creches ficam sem qualquer apoio para suportar os custos, a estrutura e os ordenados dos funcionários e insiste que esta poderá ser uma “situação mesmo muito complicada e as creches estão agora com esse receio”.

Jardim de infância deveria acompanhar reabertura das creches

A presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular lamenta ainda que o jardim de infância não acompanhe a reabertura das creches, já que assim aumentava a possibilidade de mais pais deixarem os seus filhos nestes estabelecimentos.

Susana Batista sublinha que “todas as regras de proteção e segurança” que as creches têm de cumprir “também temos de ter com a outra valência, não há qualquer diferença”, e acrescenta que "o risco de contaminação com crianças de um e dois anos ou de três, quatro, quatro e cinco anos é exatamente igual".