Zoo no Texas reabre portas para visitas "drive-thru"

Um jardim zoológico no Texas, nos Estados Unidos, encontrou uma forma original de reabrir as portas, durante a pandemia do novo coronavírus. O Zoo de San Antonio anunciou que, durante um período de tempo limitado, vai permitir às famílias visitar os animais sem sair do carro.

Com um sistema de "drive-thru", as famílias poderão fazer uma visita guiada (com áudio disponível no site oficial) ao zoo e comprar comida e bebidas ao longo do parque, que estava fechado desde 14 de março e, por isso, sofreu grandes perdas financeiras. Os lucros desta iniciativa irão para o tratamento dos animais.

A experiência "drive-thru" estava prevista apenas para o próximo fim de semana. No entanto, os bilhetes esgotaram em apenas duas horas e o Zoo de San Antonio decidiu estender a iniciativa até 17 de maio.

O Zoo de San Antonio pertence a uma organização sem fins lucrativos, a Sociedade Zoológica de San Antonio, estabelecida em 1929. A totalidade do dinheiro que recebe está dependente de venda de bilhetes, visitas ao zoo, doações e concessões do Estado. O zoo criou um fundo de emergência para doações, de forma a garantir a sua sobrevivência.

Os EUA são o país do mundo com mais casos de Covid-19 (1.040.488) e mais mortes (60.999), segundo a Universidade Johns Hopkins.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 224 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.