Veterano da II Guerra Mundial angaria 30 milhões de libras para combate à Covid-19

O registo é um novo recorde do Guiness como o valor mais alto de sempre angariado através de uma caminhada. De acordo com as estatísticas, mais de 1.4 milhões de pessoas efetuaram doações.

Moore fez a sua última caminhada de dez voltas a 16 de abril, com uma guarda de honra de um batalhão do exército britânico.

A 6 de abril, o "Capitão Tom", como é conhecido, lançou a campanha com o objetivo de angariar mil libras. O veterano comprometeu-se a dar 100 voltas ao seu jardim, dez por dia, com a ajuda de um andarilho.

Tom Moore, um veterano inglês da Segunda Guerra Mundial, conseguiu angarariar mais de 30 milhões de libras - mais de 35 milhões de euros - para doar ao Serviço Nacional de Saúde britânico no combate à Covid-19, com uma campanha de angarianção de fundos no âmbito do seu 100º aniversário.

Quando a angariação de fundos atingiu a marca dos cinco milhões, Moore explicou os motivos que o levaram a começar o movimento.

"Todos no Sistema Nacional de Saúde merecem tudo o que for possível dar. São todos tão corajosos. Por causa de todas as manhãs e todas as noites em que se colocam à fronto do perigo, é precioso mostrar todo o reconhecimento. Estamos numa espécie de guerra, mas são os médicos e os enfermeiros que estão na fila da frente", afirmou à BBC News, a 16 de abril.

Homenagem da Raínha e do primeiro-ministro



Tom Moore tornou-se um herói no Reino Unido e o dia do seu centésimo aniversário foi celebrado com pompa e circunstância.

O veterano foi promovido a coronel, teve direito a uma homenagem com aviões militares a sobrevoar a sua residência, foi-lhe novamente atribuída a sua medalha de honra da Segunda Guerra Mundial, que teria perdido, e recebeu uma mensagem da Raínha e do primeiro-ministro Boris Johnson.

O agora "Coronel Tom" recebeu mais de 125 mil cartas a desejar-lhe os parabéns.

"Nunca esperei que me fosse acontecer algo assim na minha vida, é verdadeiramente fantástico, obrigado a todos, onde quer que estejam", afirmou, à BBC.

Boris Johnson agradeceu ao veterano, que considera que "animou toda a nação" para o combate contra a pandemia da Covid-19.

"Sei que falo por todo o país quando lhe desejo um feliz centésimo aniversário. Os seus esforços heróicos levantaram os ânimos de toda a nação", afirmou.

A Raínha Isabel II também enviou uma mensagem ao veterano, através de um cartão de parabéns: "Fiquei muito cativada pela angariação dos fundos para o nosso SNS nesta altura difícil. Muitos parabéns e as maiores felicidades nesta data tão especial", disse a monarca, de 94 anos.

Tom Moore tornou-se ainda a pessoa mais velha de sempre a chegar ao primeiro lugar ao topo dos singles musicais no Reino Unido. Quando alcançou a volta número 100, o cantor Michael Ball cantou a icónica música britânica "You'll Never Walk Alone", dedicada ao veterano.