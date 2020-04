O que dizem os novos ensaios do medicamento experimental remdesivir em doentes com Covid-19 severa

No estudo a 1.063 pacientes, o tempo que levou para metade destes recuperar foi de 11 dias com remdesivir e de 15 dias para pacientes no grupo placebo.

O Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA (NIAID) divulgou resultados preliminares de um grande estudo aleatorizado sugerindo que pacientes hospitalizados com Covid-19 e complicações pulmonares recuperaram 31% mais rápido com remdesivir do que com um placebo.

São necessárias muitas análises e mais estudos para entender quais os pacientes com Covid-19 mais propensos a beneficiar com o medicamento se este for considerado eficaz, em que circunstâncias deve o remdesivir ser administrado e se tem algum impacto na taxa de mortalidade.

Os dados também sugerem um possível benefício de sobrevivência com o remdesivir, embora a diferença não tenha sido estatisticamente significativa, o que significa que pode ter sido devido ao acaso e não ao medicamento de Gilead.

Comparar o medicamento a um placebo deve fornecer respostas definitivas aos investigadores sobre o efeito do remdesivir na doença.

Embora o estudo tenha atingido seu objetivo principal, os dados promissores do NIAID são de uma análise provisória. Os resultados finais do estudo provavelmente não serão conhecidos até ao próximo mês.

O que sabemos sobre os resultados de um ensaio independente da Gilead

A Gilead anunciou que, em casos graves de Covid-19, cinco dias de tratamento com remdesivir foram tão bons quanto 10 dias de tratamento, o que leva a crer que se o medicamento for considerado benéfico, poderia diminuir o custo final do tratamento.

No estudo, a maioria dos pacientes que receberam o medicamento durante cinco dias apresentaram “melhorias” após 10 dias. Aqueles que receberam a terapia durante 10 dias mostraram melhorias após 11 dias.

Após duas semanas, mais de metade dos pacientes em ambos os grupos recebeu alta hospitalar. 64,5% dos que estiveram no grupo de tratamento de cinco dias e 53,8% no grupo de tratamento de 10 dias, recuperaram.

Os dados do estudo também sugerem que o início da terapia com remdesivir mais cedo após o desenvolvimento dos primeiros sintomas pode ajudar pacientes graves de Covid- a sair do hospital mais rapidamente do que aqueles que iniciaram a terapia mais tarde no decurso da doença.

O que sabemos sobre os resultados de um ensaio na China

Num estudo aleatorizado com adultos hospitalizados por Covid-19 grave em Wuhan, na China, ou seja, no epicentro original da pandemia, os 158 pacientes que receberam remdesivir não melhoraram mais rapidamente do que os 79 pacientes de um grupo controlo que receberam placebo. O medicamento também não conseguiu diminuir a quantidade de vírus no corpo ou o risco de morte.