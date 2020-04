Já morreram mais de 60 mil pessoas nos EUA com Covid-19

Veja também:

Os Estados Unidos registaram 2.520 mortos nas últimas 24 horas devido à pandemia de Covid-19, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins. No total, 60.853 pessoas morreram no país por causa do novo coronavírus.

O número de infetados subiu para 1.038.451 com cerca de 120 mil pessoas a serem dadas como recuperadas.

Os Estados Unidos continuam a ser o país com mais óbitos e número de casos confirmados com Covid-19.

Seguem-se Itália (27.682 mortos, mais de 203 mil casos), Reino Unido (26.097 mortos, mais de 162 mil casos), Espanha (24.275 mortos, cerca de 213 mil casos), França (24.087 mortos, cerca de 169 mil casos).

Ao nível global, e segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia já provocou mais de 224 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.