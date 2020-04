Bolsonaro questiona número de mortes por Covid-19 no Brasil

Veja também:

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, duvida dos números oficiais de mortes causadas pela Covid-19.

Segundo os últimos dados, o país regista perto de 5.500 mortes e mais de 78 mil casos de infecção pelo novo coronavírus. Esta quinta-feira, em declarações aos jornalistas, Bolsonaro responsabilizou os governadores dos estados pelo atual estado da pandemia e levantou dúvidas sobre a causa das mortes associadas à pandemia.

"O Supremo Tribunal Federal decidiu que as medidas para evitar, ou melhor, para fazer com que a curva seja achatada caberiam a governadores e prefeitos. Não achataram a curva. A curva está aí, partindo do princípio que o número de óbitos é verdadeiro. No próprio diário oficial do estado de São Paulo está escrito que, na dúvida, bota coronavírus, para inflacionar o número, para fazer o jogo político deles. É o governador 'gravatinha' de São Paulo [João Doria] fazendo 'politicalha' em cima de mortos, 'zombando' de familiares que tiveram entes queridos que morreram por vírus ou outra causa", atacou o presidente brasileiro.

Crise institucional

Nestes últimas dias, Bolsonaro tem estado sob pressão, por causa da nomeação do novo diretor da Polícia Federal, que levou à demissão do ministro da Justiça. O Supremo rejeitou o nome indicado pelo presidente, que por sua vez diz que foi desautorizado:

"Eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre Morais. não engoli. Não é essa a forma de tratar o chefe do Executivo, que não tem uma acusação de corrupção, que faz tudo o possível pelo seu país, que sacrifica a sua família, sacrifica os seus amigos, sacrifica todos. Essa decisão, inclusive, das informações que eu tive, não repercutiu bem, obviamente, junto da Polícia Federal."



Bolsonaro acusa mesmo o presidente do Supremo Tribunal Federal de quase ter criado uma crise institucional. "Faltou pouco", rematou.



O Brasil registou 449 mortos e 6.276 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, o país sul-americano contabiliza 5.466 óbitos e 78.162 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus.