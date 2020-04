Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira rejeita cancelamento da II Liga

Veja também:

O presidente da Câmara de Santa Maria da Feira rejeita o possível cancelamento da II Liga e simultânea retoma do principal escalão, e pede respeito pelo Feirense, que está a seis pontos dos lugares de subida.

A II Liga pode ser cancelada, com a atribuição dos lugares de subida e descida conforme a classificação atual. Neste caso, Nacional e Farense seriam promovidos e o Feirense, terceiro classificado, falharia a subida de divisão. Em declarações a Bola Branca, Emídio Sousa considera que cancelar uma Liga e retomar a outra "não é aceitável".

"Se a I Liga tem condições para se concluir o campeonato e para se resolver em campo, então a II Liga também tem de ser em campo que se decide quem sobe e quem desce. Eu admito que quem vai subir e que quem já não desce fique muito satisfeito, mas, neste caso, só há um clube prejudicado, que é o Feirense", aponta o autarca.

Emídio Sousa coloca dois cenários: ou se conclui a II Liga ou se encontra "uma solução para o Feirense subir também". Se a prova for cancelada e as subidas e descidas forem decididas conforme a classificação atual, o presidente da Câmara de Santa Maria da Feira avisa que "pesadas indemnizações poderão certamente recair sobre o Governo, porque há aqui claramente uma situação de injustiça" para com o Feirense:

"Há aqui uma desigualdade de tratamento [aos clubes das I e II Ligas], que me choca. Choca-me. também. que o Estado possa, um dia, vir a ser condenado a indemnizar estes clubes, porque quando falamos do Estado, falamos dos impostos dos portugueses. Devia ter-se em consideração que estamos a falar do dinheiro público, que não deveria servir para estas coisas, por isso, as decisões têm de ser devidamente ponderadas."