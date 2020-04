Defesa do Feirense questiona critério para dar como concluída a II Liga

Veja também:

Ruca, lateral do Feirense, não concorda com a decisão do governo e da Liga de Clubes de dar como concluída a II Liga, devido à pandemia da Covid-19, quando a primeira divisão terá luz verde para retomar competição.

O defesa de 29 anos diz que este "é provavelmente um dos dias mais negros da história do futebol profissional em Portugal", acusando a Liga de critérios diferentes para duas provas organizadas pela mesma instituição.

"Duas competições sob alçada do mesmo organismo, com as mesmas regras, com os mesmos direitos e com os mesmo deveres. E então, o porquê da decisão de se jogar a I Liga até ao fim e acabar imediatamente com a segunda? Tenham vergonha", afirma o jogador.

Ruca acredita que a decisão de colocar um ponto final na temporada do segundo escalão e retomar a I Liga "não é uma questão de saúde pública". "Nunca foi. É uma questão de interesses instalados, de poderes absolutos que fazem o que querem e bem lhes apetece do nosso 'futebol'", diz.

O Feirense estava ainda na luta pelo regresso à I Liga, depois de ter descido de divisão na última temporada. Os fogaceiros ocupavam a terceira posição, a seis pontos de um lugar de subida, depois de uma série de bons resultados com Filipe Rocha no comando técnico, que permitiu o clube reentrar na luta pela subida.



"Para quem manda, é muito fácil resolver, deixam-se cair umas migalhas e os pobres calam-se, porque muitos deles não têm interesse nenhum de competir até ao fim, seja porque já não têm nada a ganhar ou a perder, seja por estarem dentro dos objetivos ou porque sempre dá para poupar algum dinheiro", acusa.