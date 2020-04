​José Mourinho defende futebol à porta fechada

O treinador português do Tottenham admite que é mais motivante jogar com adeptos nas bancadas, mas atendendo à pandemia defende o futebol à porta fechada.

Regresso da competição estará, no entanto, depende(...)

Em Inglaterra, tal como em Portugal, a previsão passa por retomar a competição, com jogos à porta fechada. Em entrevista à Renascença, o bastonário da Ordem dos Médicos ressalvou que tal "é possível, tomando medidas para salvaguardar a saúde dos jogadores, dirigentes, treinadores e as outras poucas pessoas. Miguel Guimarães considera que realizar jogos com público nas bancadas, nesta fase, é complicado”.

José Mourinho, que tem os seus jogadores a realizar trabalho individual no relvado, admite que “a essência, o sonho e a motivação maior é jogar com os estádios repletos de adeptos”, mas atendendo às circunstâncias criadas pela pandemia é “a favor dos jogos à porta fechada”.

O treinador português chegou a ser avisado pelo Tottenham para que ele e os jogadores respeitassem o dever de confinamento. Isto depois de Mourinho e alguns atletas terem sido apanhados a treinar ao ar livre, ainda antes do clube regressar aos treinos no relvado.