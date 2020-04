Desconfinamento. Fase "mais difícil" da pandemia precisa de regras "mais claras"

O pós-estado de emergência, que acaba com a medida de confinamento obrigatório, é a "fase mais difícil de gestão da pandemia" da Covid-19, na opinião do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, para quem as regras terão de ser "melhor informadas e mais claras".

"Esta nova fase é uma aprendizagem de convivermos com o risco, com o vírus e com uma subida inevitável no número de contaminações e que terá de ser gerida dentro de patamares aceitáveis para a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, é uma fase muito exigente de aprendizagem de todos", assinala Medina, no habitual debate com o advogado João Taborda da Gama, no programa As Três da Manhã.

O autarca de Lisboa elogia o caráter faseado e reversível do programa do Governo, "que dependendo da evolução pode avançar mais ou menos". Contudo, aponta que "vai exigir mais de cada um nos comportamentos sociais e na interação social, que para ser maior precisa de ser mais protegida, com mais regras, que têm de ser melhor informadas e mais claras". Ou seja, é preciso perceber "o que é considerado um comportamento que não tem risco", também para evitar exageros:

"Esta aprendizagem, diálogo e informação sobre os comportamentos a adotar são muito importantes para que possamos ser bem-sucedidos, porque precisamos, por um lado, de não cair numa nova fase aguda, mas, por outro, também precisamos de não ficar num novo confinamento."



João Taborda da Gama concorda e estende a preocupação às empresas e organizações, que devem "sentir-se acompanhadas", e às famílias.

"Há o elefante na sala, as escolas. A economia só voltará a funcionar quando se perceber o que vai acontecer em relação às escolas e o que é que os pais podem esperar, para rapidamente voltarem à normalidade, no sentido de saberem que têm as crianças bem cuidadas e ocupadas. É fundamental, porque não há uma coisa sem outra", aponta.

O advogado enaltece, ainda assim, o sinal de que "as coisas vão começar a abrir rapidamente" e considera que o plano do Governo "teve em vista um equilíbrio entre os setores devastados pelo confinamento e os setores cuja abertura provoca menos potencial de contágio".