É definitivo. Este ano não há Rali de Portugal

Está confirmado que Portugal sai do calendário do Mundial de Ralis em 2020. Em comunicado, o Automóvel Club de Portugal (ACP), responsável pela organização do evento, justifica que é "forçado a cancelar" a prova, devido ao grau de "imprevisibilidade que vivemos", decorrente da pandemia de Covid-19.

"Depois de avaliadas, em conjunto com os parceiros da prova, autarquias e patrocinadores, todas as condições sanitárias e de segurança que o WRC Vodafone Rally de Portugal exige, as mesmas não são compatíveis com a imprevisibilidade que vivemos, além da incerteza da abertura das fronteiras e do espaço aéreo", explica o ACP.



Os organizadores garantem que foram feitos "todos os esforços" para que a prova, inicialmente prevista para 21 a 24 de maio, se realizasse em finais de outubro e continuasse no calendário do Mundial de Ralis da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

No comunicado, o ACP "lamenta profundamente esta decisão", mas sustenta que "é a única que poderia assumir de forma responsável perante os milhares de adeptos, equipas, autarquias, patrocinadores e todos os envolvidos na prova, responsável em 2019 por um impacto na economia nacional superior a 142 milhões de euros".



Por último, o Automóvel Club de Portugal revela que "solicitou já o regresso do WRC Vodafone Rally de Portugal em maio de 2021". Pela primeira vez desde 2008, a prova portuguesa não se irá realizar no WRC, ficando por saber se mais alguma anda se realizará este ano.