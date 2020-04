Nova corrida ao ouro no horizonte. Setor dos penhores alerta para necessida de regulação

Maria João é sócia gerente da Azevedo Pinho & Jesus Lda. e pressente que não haverá assim tanto ouro em casa dos portugueses para que estes o possam dar como garantia. “Podem aparecer clientes com outro tipo de joias completamente desvalorizadas, o que será mau para essas pessoas”, diz Maria João Barbosa, sustentada nos contactos que tem mantido com os israelitas e indianos com quem costuma trabalhar, e que lhe confirmam uma desvalorização a pique do mercado de diamantes.

“Se as pessoas me aparecerem sem ouro, com diamantes, outro tipo de joias, ou rejeito, ou terei que lhes dizer a verdade”. Isto é, que o produto que estão a dar como garantia perdeu valor no mercado.

Maria João tem mais um motivo para rejeitar otimismos excessivos: “Se a pessoa está em crise não vai pagar juros todos os meses ao prestamista. Vai é vender para se livrar de juros”, diz, receosa de que a venda de ouro, pura e dura, volte à ribalta nos próximos tempos.





Leilões vistos à lupa, num setor “desregulado”

Para o mês de maio estão anunciados dois leilões, ambos em Lisboa. O primeiro será no dia 14, no nº 6-A da Rua Marquês do Alegrete, por iniciativa da Meta Capital Prestamistas Lda.; o segundo, da responsabilidade do Banco Invest S.A. será na manhã do dia 22, no nº 4B da Rua Dom Duarte. Estes eram os dois eventos do género, que até à hora de fecho desta notícia, figuravam na “agenda de leilões” disponibilizada no portal da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Desde agosto de 2015 que a ASAE passou a ser presença obrigatória nos leilões de penhores, na sequência de uma alteração legislativa que, entre outros aspetos, eliminou a possibilidade da venda dos bens dados em penhor ser feita através de proposta em carta fechada.

Ou seja, os bens penhorados, não resgatados pelos mutuários ou que tenham caído em situação de incumprimento de juros, têm que obrigatoriamente ser vendidos em leilão, ainda que o próprio prestamista esteja autorizado a licitar para posteriormente os vender ao público.

O novo regime jurídico da atividade prestamista (Decreto-Lei nº 160/2015) é justificado, no seu preâmbulo, com a necessidade de regular o setor, mas “nunca o setor prestamista esteve tão desregulado como neste momento”, considera a administradora da CUCP. Maria Luísa Borges justifica a leitura que faz da atual situação, com um quadro legal que, a manter-se, não permitirá aos prestamistas “perceber quem está a trabalhar bem ou não”.

Em causa estão omissões na lei que, na sua opinião, permitem a algumas entidades serem prestamistas num dia, ou banqueiros no outro, conforme a conveniência do momento. Ou aplicar “impostos de selo sobre taxas de juro, comissões de guarda, comissões de celebração dos contratos de empréstimo ou de taxas de seguro” referentes aos bens penhorados.

Estas práticas, levadas a cabo de forma desigual, não deixam de ser relevantes na relação contratual estabelecida entre a entidade mutuante (prestamista) e o mutuário (cliente a quem é concedido o empréstimo) e refletem-se nas margens de lucro.