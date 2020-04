Feirantes sentem-se discriminados e querem equivalência a lojas de rua

“Deve haver, à entrada das lojas e à entrada das tendas, o devido controlo, no que diz respeito ao cumprimento da segurança e da higiene no que diz respeito à propagação desta doença”, considera.

A Associação de Feiras e Mercados da Região Norte (AFMRN) alerta para a situação preocupante que vivem os profissionais do setor, suspenso desde março, devido à pandemia do novo coronavírus, e defende que “o comércio das feiras deve ser comparado ao comércio de rua”.

Apoios insuficientes e linha de crétido com complicações

Fernando Sá aponta que, da parte do Governo e de todas as autoridades no âmbito da saúde, “não se está a ver grande abertura quanto ao reinício da atividade”. Nem grande movimento, do ponto de vista dos apoios.

“Já há apoios que estão a chegar, sobretudo os que estão relacionados com a redução da atividade, mas, como estamos a falar de microempresas, e como o apoio assenta no volume de faturação, e como os tempos anteriores à pandemia foram de poucas vendas, são valores muitos escassos. Temos relatos de feirantes que receberam 62 euros. Não é possível sobreviver com este apoio”, atira.



Quanto à linha de crédito que abrange o setor, Fernando Sá afirma que, devido à “dificuldade em reunir a documentação necessária e à burocracia existente, os que fizeram pedidos ainda não viram nas suas contas o dinheiro que esperam arrecadar”.

A Associação de Feiras e Mercados da Região Norte abrange 86 concelhos e oito distritos do norte do país.