​Erros e atrasos do Governo nos pedidos de "lay-off" abrem cenário “catastrófico” às PME

O presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) é arrasador, face ao reconhecimento do Governo de que a Segurança Social não teve capacidade de resposta aos pedidos “lay-off” apresentados pelos empresários.

Em entrevista à Renascença, Jorge Pisco revela que o setor está perante “um fim de mês muito complicado, numa situação para a qual tínhamos alertado há já algum tempo e o Governo acaba por nos dar razão. O Governo não tomou as medidas necessárias e atempadas, e estamos no dia 30 de abril sem as empresas receberem os subsídios, os trabalhadores sem poderem receber os seus salários; estamos aqui com um grande problema”.



O presidente da CPPME assinala incoerências entre os discursos do ministro da Economia Siza Vieira e da ministra do Trabalho Ana Mendes Godinho, no que respeita ao número de candidaturas ao “lay-off”, à análise dos processos e à disponibilização das verbas para concluir que o resultado de tudo isto “é um cenário catastrófico em que as empresas não sabem como sobreviver”.