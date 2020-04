Bares, discotecas e ginásios continuam encerrados em maio

Veja também:

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, anunciou esta quarta-feira que espaços como bares e discotecas, bem como ginásios, vão continuar encerrados no mês de maio, mesmo depois do fim do estado de emergência, que termina no próximo fim-de-semana.

“Durante o mês de maio vão continuar encerrados bares, discotecas, ginásios”, um "conjunto de equipamentos" onde o risco de contágio "seja mais elevado", indicou Siza Vieira no programa "Negócios da Semana" da SIC Notícias.

Segundo o ministro, a reabertura destes espaços poderá acontecer na terceira fase de desconfinamento da economia, no início de junho.

Na mesma entrevista, Siza Vieira disse que, no âmbito da reabertura gradual da economia, o Governo vai assegurar o fornecimento de máscaras "em larga escala" mas apenas a alunos, professores e funcionários das escolas.

"De resto", adiantou, "temos de assegurar que o mercado esteja suficientemente abastecido para esta nova normalidade. Já temos muitas empresas portuguesas que produzem [este material de equipamento] em escala cada vez maior", garantiu.