​Dia Mundial da Dança com espetáculos confinados ao palco da internet

Numa altura em que os teatros transformaram o digital no seu palco de eleição, será através da internet que a maioria das companhias de dança vai assinalar, esta quarta-feira, o Dia Mundial da Dança. Não querendo perder a ligação ao público, os artistas tentam manter a atividade e, neste dia, são muitas as propostas gratuitas disponíveis.



O Dia Mundial da Dança foi instituído em 1982, pelo Comité Internacional da Dança da UNESCO, para marcar a data de nascimento do bailarino Jean-Georges Noverre, considerado um dos pioneiros da dança moderna. Por todo o mundo, multiplicam-se as iniciativas e também em Portugal há muito para ver.

A Companhia Nacional de Bailado (CNB) vai disponibilizar na sua página de internet o documentário de Cláudia Varejão, “No Escuro do Cinema Descalço os Sapatos” que percorre os bastidores da companhia e que foi estreado em 2016.

E como é que está a ser a vida destes atletas de alta competição da dança, isolados em casa? À Renascença, Sofia Campos, diretora da CNB, explica que os bailarinos não estão parados.

“Desde o primeiro dia de confinamento, essa foi a primeira preocupação: como é que podemos dar condições a bailarinos que trabalham nesta dimensão e num grau de exigência muito grande? Como é que eles se podem manter num dia a dia confinamos a casa?”, diz a responsável da CNB.

Sofia Campos explica que criaram “um programa de treino diário para os bailarinos” e têm “também alguns vídeos com exercícios específicos para trabalhar algumas particularidades”.

Estes bailarinos da CNB vão juntar-se às celebrações do Dia Mundial da Dança. Sem saírem de casa, vão participar nas celebrações com um conjunto de entrevistas realizadas pela jornalista Cristina Peres, onde darão a conhecer mais sobre a profissão e como estão a viver estes dias de confinamento.

Quem visitar o site da CNB irá ainda encontrar a compilação das últimas séries da coleção "Outras Danças", que dá a conhecer espetáculos apresentados pela companhia.

Também o Teatro Municipal do Porto (TMP) comemora o Dia Mundial da Dança através da internet, com a apresentação de “Brother”, uma coregrafia de Marco da Silva Ferreira. A transmissão do espetáculo está marcada para as 21h00, na página de Facebook do TMP.

“Brother” é uma coprodução do Teatro Municipal do Porto, estreada em 2017, no âmbito do 86º aniversário do Teatro Rivoli, e que já foi apresentada em vários palcos pelo mundo, de França, à Grécia, passando por Itália, Holanda e Noruega.

A bailarina Leonor Keil foi desafiada pela cooperativa cultural Largo Residências para programar um dia de dança online com a participação de outros artistas em ações que decorrem de manhã à noite, com a partilha de um texto manifesto, vídeos, playlists de músicas, videolists de espetáculos e filmes, novas criações, e uma conversa com a jornalista e crítica de dança Claudia Galhós. Os conteúdos estarão no Facebook do Largo das Residências.

O documentário "Água" foi escolhido pela associação Artemrede para festejar o Dia Mundial da Dança. Será exibido em streaming, a partir das 15h00, nos canais Youtube, Facebook e Instagram da Artemrede.

Já a companhia Quorum Ballet vai apresentar na internet o espetáculo "Trio - Três coreógrafos Galili - Giggi- Cardoso", que estará disponível a partir das 21h30 deste dia 29 e até 3 de maio, na plataforma Vimeo.

A data vai também ser festejada às 21h00, pela Culturgest, com a peça coreográfica "Cesena", de Anne Teresa de Keersmaeker, que valeu à coreógrafa belga o Grande Prémio da Dança de Montreal. O espetáculo será transmitido em streaming (veja aqui), ficando disponível apenas até ao dia seguinte, quinta-feira, no Facebook e no Youtube.

A Companhia de Dança de Almada vai "entrar" na casa do público apreciador de bailado com um programa que incluirá a partilha de vídeos e atividades online, destinados quer ao público em geral, quer à comunidade de bailarinos e alunos com os quais a companhia está envolvida.

O público também terá acesso a uma aula de dança contemporânea, aberta a todos, dirigida por Vaclav Kunes, diretor artístico e coreógrafo da companhia checa 420 People, parceira do projeto europeu Clash!

Já o Centro Cultural de Belém (CCB), e a sua programação da Cidade Digital, vai apresentar o espetáculo do coreógrafo Rui Horta, “Multiplex” e dar a conhecer um conjunto de testemunhos de bailarinos e coreógrafos. Entre eles estão nomes como Victor Hugo Pontes, Olga Roriz, Miguel Ramalho, João Fiadeiro, Paulo Ribeiro ou Clara Andermatt. Estes conteúdos que começam a ficar disponíveis esta quarta-feira, vão estar na página do CCB até ao final de junho.