​Espanha: Igrejas abrem a 11 de maio, com um terço da sua lotação

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sanchéz, anunciou que, a partir de 11 de maio, os lugares de culto vão abrir ao público, apenas com um terço da sua capacidade. Se tudo correr bem, a partir de 25 de maio, poderão alargar a sua capacidade até 50%.



Prevê-se que esta abertura venha a ser faseada e de maneira desigual, consoante os riscos sanitários de cada província e região espanhola.

Segundo o site “Religion Digital”, as dioceses andaluzas Canárias ou Murcia, poderão ser as primeiras a abrir as portas e que a próxima festa do Santo padroeiro de Madrid, Santo Isidro, já poderá ser celebrada a 15 de maio, na presença de fiéis.