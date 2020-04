Covid-19. ​Monges e freiras rezam a nível mundial pelo fim da pandemia

A situação dramática que se vive por causa do novo coronavírus levou a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) a lançar uma campanha de oração a nível mundial. Segundo a instituição católica a iniciativa “está a receber um apoio entusiástico” em vários mosteiros e conventos contemplativos.



“São cada vez mais as comunidades religiosas contemplativas em todo o mundo que se estão a mobilizar em momentos de oração, juntamente com a Fundação AIS, pelo fim da pandemia”, informa um comunicado enviado à Renascença.

Segundo os dados disponibilizados, “no espaço de apenas uma semana, mais de meia centena de comunidades contemplativas, masculinas e femininas, responderam positivamente ao desafio” e iniciaram uma verdadeira “avalancha de orações, em favor de todas as vítimas do coronavírus, assim como por todos os que diariamente cuidam dos pacientes”.

A cadeia de oração envolve “religiosos e religiosas carmelitas, beneditinos, dominicanos e clarissas” em mais de 30 países, e que estão agora “unidos numa prece comum pelo fim da pandemia que está a enlutar o mundo e a afectar fortemente a sobrevivência de comunidades que vivem em regiões mais empobrecidas”.

O comunicado cita o presidente internacional da Fundação AIS, Thomas Heine-Geldern, que lembra que “a oração é um pilar” do trabalho da instituição pontifícia, criada no final da II Guerra Mundial, e que atualmente apoia projetos da Igreja em mais de 140 países, muitos deles em guerra, outros onde a perseguição aos cristãos tem vindo a aumentar nos últimos anos.

“Não vamos perder a coragem”

Muitas das mensagens que têm chegado à AIS - e que levaram a instituição a lançar esta cadeia de oração - manifestam “medo e preocupação com o futuro”. Algumas foram enviadas “por padres que não têm meios de subsistência”, outras por religiosas “que nem sequer têm dinheiro suficiente para comprar sabão ou produtos de higiene, porque nos seus países são considerados bens de luxo”.

O comunicado fala no caso concreto das irmãs carmelitas de Morondava, em Madagáscar, que escreveram: “o nosso país também está atormentado pela pandemia. Existem toques de recolher obrigatório. Muitas pessoas agora têm medo de que as milícias terroristas se aproveitem da situação e realizem ataques. O coronavírus aterroriza-nos, mas também rezamos para que os ladrões não contribuam ainda mais para o número de mortos”.

Já os monges carmelitas de Burea, nos Camarões, não esconderam o receio: “Será muito difícil controlar esta pandemia em África. Mas não vamos perder a coragem, porque Cristo é a nossa esperança.”

Oração "non stop" prossegue em Portugal

Em Portugal, a iniciativa de rezar o terço 24 sobre 24 horas pelo fim da pandemia começou dia 13 de abril, segunda-feira de Páscoa, na paróquia de S. Tiago de Almada, e vai prolongar-se até 31 de maio. Há uma semana que os benfeitores e amigos da Fundação AIS foram convidados a participar nesta corrente de oração que segundo o pároco local, padre Marco Luis “tem crescido sem parar”, envolvendo já largas centenas de pessoas que asseguram a oração ininterrupta do terço ao longo do dia.

Outra iniciativa está também a unir, em Portugal, as religiosas contemplativas e de clausura. Chama-se "Do Convento Rezo por Ti", foi lançada no início de abril pelas monjas de Campo Maior, a que rapidamente se associaram dezenas de outras comunidades contemplativas de todo o país.

Esta é uma cadeia de oração por todos os que estão na linha da frente do combate à covid-19. Cada médico, enfermeiro ou outro profissional de saúde pode inscrever-se na página de facebook da iniciativa, para que alguma religiosa o tenha presente nas suas orações.