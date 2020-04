​Arcos de Valdevez quer Senhora da Peneda na lista de imóveis de interesse nacional

A Câmara Municipal dos Arcos de Valdevez quer ver o Santuário da Senhora da Peneda – agora santuário diocesano – na lista de imóveis de interesse nacional.



O município está também a estudar a possibilidade de a romaria de verão ser inscrita como Património Nacional Imaterial.

O presidente da autarquia, João Manuel Esteves, revela na Renascença que as duas propostas de classificação estão a ser articuladas com a Confraria da Senhora da Peneda. O autarca acredita que esse reconhecimento “permitirá aceder a eventuais fundos para fazer obras de reabilitação do património”.

“Em articulação com a confraria da Senhora da Peneda encetamos um processo de apresentação da candidatura do conjunto do edificado do santuário da Senhora da Peneda para que seja reconhecida como imóvel de interesse nacional. E lançamos um outro estudo para que a romaria - a própria festa - seja inscrita na lista de Património Imaterial”, revela o autarca em declarações à Renascença.

João Manuel Esteves mostra-se muito satisfeito com a decisão da Diocese de Viana em elevar a Peneda a santuário diocesano. Acredita que “vai dinamizar, ainda mais, o turismo naquela região e naquele local”.

“Para nós, também é um motivo de grande satisfação, porque é o turismo de Arcos de Valdevez no seu todo que beneficia. É mais um atrativo em termos de património construído. É mais um atrativo em termos de turismo da natureza e turismo religioso. Há efeitos em termos económicos consideráveis.”

O autarca sublinha a importância religiosa do santuário no contexto da região, uma relevância que se estende até à vizinha Galiza.

João Manuel Esteves diz que “existe agora uma via mariana que liga o Sameiro a Múxia, a norte de Santiago de Compostela”, uma rota que, para além “do Sameiro, tem a Sé de Braga, depois a Peneda e depois segue para Espanha”.

Tudo razões para Arcos de Valdevez se regozijar e celebrar até porque, diz o autarca, é preciso “recordar a importância religiosa do Santuário que também este ano celebra os seus 800 anos de devoção à Senhora da Peneda”.