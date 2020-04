Rio admite reabertura de restaurantes numa segunda fase e “de forma equilibrada”

Veja também:

O presidente do PSD afirmou esta quarta-feira que aquilo que o Governo tem desenhado para a primeira fase do período pós-estado de emergência é que abram “lojas de rua de tamanho mais reduzido”, estando os restaurantes para já excluídos. Rui Rio admite reabertura de restaurantes numa segunda fase e “de uma forma equilibrada”.



No final de cerca de duas horas de reunião com primeiro-ministro, António Costa - que hoje está a receber todos os partidos com assento parlamentar para uma ronda de audições sobre o calendário e plano de retoma devido à pandemia de covid-19 - Rui Rio foi questionado sobre qual o plano do executivo.

“Não me compete a mim dizer aquilo que o Governo vai fazer nem me compete a mim dizer tudo aquilo que lá dentro o Governo nos disse, até porque o Governo ouviu o PSD, nós fizemos as nossas sugestões também relativamente à forma como as coisas podem abrir, e vai ouvir agora sugestões dos outros partidos e depois há de haver um modelo final e nesse é que depois havemos de dar a nossa opinião”, começou por referir.

O líder do PSD adiantou que aquilo que “grosso modo está desenhado é abrirem agora algumas lojas de rua de tamanho mais reduzido”, mas questionado sobre se os restaurantes poderão abrir também a 4 de maio respondeu que “ainda não”.