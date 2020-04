​“Inaceitável”. Assis e Rangel contra manifestações públicas no 1º de Maio

Veja também:

Manifestações da CGTP durante o 1º de Maio, Dia do Trabalhador, são inaceitáveis em situação de pandemia de Covid-19, afirma o eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, no programa “Casa Comum” da Renascença.



"É inaceitável para os cidadãos comuns que a CGTP venha a fazer uma manifestação na rua e as pessoas não puderem passar do Porto para Vila Nova de Gaia ou de Sintra para Cascais”, afirma o comentador.

“Por que é que os sindicalistas próximos do Governo e de partidos têm um estatuto e os cidadãos têm outro? Estes sinais minam a confiança em qualquer plano que o Governo apresente", sublinha.