Veja o número de casos de Covid-19 por concelho. Sernancelhe junta-se à lista da DGS

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 1.447 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.332) e Porto (1.187). O distrito do Porto regista menos 24 casos face ao dia anterior.

De acordo com o mesmo documento, 69 municípios registam aumento e 62 registam um decréscimo no número de casos confirmados de Covid-19.

Vila Nova de Gaia (+59), Loures (+54), Matosinhos (+51) e Guimarães (+36) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS.

Sernancelhe, município do distrito de Viseu, junta-se à lista da DGS com quatro casos confirmados.

Dados divulgados esta segunda-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que aumentou para 223 o número de concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

Portugal regista um total de 973 mortos (são mais 25 que na terça-feira) e 24.505 infetados (mais 183) pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral de saúde (DGS).

O incremento de casos confirmados de Covid-19 é de 0,7%, o que iguala o valor de segunda-feira, que, até ver, era o mais baixo desde o início da pandemia.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de terça-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (556), seguida da região Centro (196), da região de Lisboa e Vale do Tejo (195), do Algarve (13) e do Alentejo, com um morto. O boletim dá conta de 12 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira segue sem registo de mortes por Covid-19.

O Norte também concentra a maior parte dos casos confirmados, com 14.715 (cerca de 60,05%).



A maioria das vítimas mortais continua a ter 70 anos ou mais. A taxa de letalidade subiu para 4,0% (14,1% acima dos 70 anos).

Segundo a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, 93% das mortes ocorreram em meio hospitalar, 4% em lares e 3% em domicílio.