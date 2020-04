Rastrear Covid-19 com apps de geolocalização? "Lei portuguesa, tal como está, não permite uso de dados"

Veja também:

Nos esforços de combate à Covid-19, vários países estão neste momento a avaliar o recurso à georeferenciação de pessoas e dispositivos móveis, partilha de dados pessoais, de contactos telefónicos e de resultados de exames clínicos. Mas e Portugal?

Ouvido pela Renascença, o advogado Miguel Resende, especialista na área digital e da proteção de dados, não tem dúvidas: a atual legislação não autoriza que dados recolhidos por georeferenciação sejam usados.

"O Regulamento de Proteccão Geral de Dados (RGPD) na lei comunitária permite o uso de dados dos cidadãos em situações de necessidade para proteção de saúde pública. Já a lei portuguesa, tal como está, não permite. As condições atuais talvez o devessem permitir, mas o quadro legal não permite. O artigo 34.º da Constituição também não permite a interceção de comunicações, georeferenciação e divulgação de dados de saúde."

Segundo o advogado da sociedade ATMJ, para tal seria necessária uma alteração da lei, nem que fosse por um período de exceção. "Temos um quadro legislativo apertado", refere e, para já, "não existe possibilidade de uso e divulgação de dados das pessoas com toda a liberalidade", assegura.

Pôr intrusão e interesse público na balança

No passado dia 23 de abril, em entrevista ao novo podcast "Política com Palavra", uma iniciativa do PS integrada nas comemorações do 47.º aniversário do partido, o primeiro-ministro, António Costa, rejeitou a realização de rastreio por georeferenciação, contrapondo a hipótese de se criar "aplicações que qualquer um pode descarregar e que estabelecem, em comunidade, partilhas [de informação] sempre anónimas”.