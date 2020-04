“Parece que primeiro está a saúde pública, a economia e em terceiro o exame de acesso ao superior”

É tanta a incerteza sobre a reabertura da escola no próximo mês que o diretor da Escola Secundária de Camões, em Lisboa, coloca várias questões: a primeira começa logo pela desinfeção das escolas.

Mas por estes dias surgem outras preocupações. O Governo admitiu reabrir as aulas presenciais para alunos do 11º e 12º anos, em apenas 22 disciplinas que vão a exame.

No caso desta escola, são 700 alunos. O diretor diz à Renascença que “a escola está em obras, está a funcionar com monoblocos, e precisamos no mínimo de 50 salas de aula, mas não sabemos ainda quantos alunos podem estar em cada uma”, desabafa João Pires, que levou para casa todos os horários para tentar encontrar uma solução.

Mas há ainda outras questões a ter em conta, se uma sala só leva 10 alunos, é preciso desdobrar as turmas, arranjar professores que não vão ser os mesmos que acompanharam os alunos desde o início do ano letivo.

“As escolas tiveram de se adaptar rapidamente ao ensino à distância e, agora que estávamos a funcionar em pleno, vamos ter de alterar as regras?”, atira o diretor da Escola Secundária de Camões em Lisboa.