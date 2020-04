Parece a Heidi, mas Soraia é uma pastorinha de verdade em Folhadosa

As pantufas ficaram em casa, Soraia Cardoso Amaral, cinco anos, calçou as botas, vestida a rigor, casaco e chapéu de pastor, cajado numa mão e desce ladeira abaixo, pelas ruelas da aldeia de Folhadosa, no concelho de Seia.

“Vou ter com as ovelhas, eu quero ser pastora. Tenho muitas, não é mãe? Quantas são? 120 e todas fofinhas”, explica em passo apressado. Ao chegar ao pasto verdejante, Soraia primeiro assobia com timidez ao rebanho de 120 ovelhas. O silêncio torna-se ruído. As ovelhas, lá ao longe, hão de rodear Soraia que as chama a todas de “Pininha”. “Elas estão sempre a fugir, algumas são muito pequeninas”, tenta justificar a demora na aproximação. Soraia gosta de tudo na vida de pastora, menos quando está a chover. Mas os planos estão todos traçados. “Quando está a chover fico em casa, ao fim de semana ajudo os avós, à semana estudamos”, descreve a rotina, a pastora de palmo e meio, que entra no próximo ano letivo para a primeira classe.

A mãe, Margarida Cardoso, de 32 anos, é pastora e auxiliar num lar. Já ensinou o que pôde para a tenra idade de Soraia. “A ordenhar, a fazer o todo o trabalho no campo…” Interrompe para olhar para a filha: “devagarinho Soraia”. Para logo retomar o fio à conversa: “ensino-lhe como as deve chamar, para onde as deve levar. E como ela é uma geração nova, eu gostava que ela continuasse com isto. Ela já corria comigo atrás das ovelhas, quando andava na minha barriga”, sorri orgulhosa, a mãe também filha de um casal de pastores ainda no ativo. E os pastores mais velhos em Folhadosa fazem vénias à pequena Soraia, a menina que cresce pastora.