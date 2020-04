Ordem dos Médicos já deliberou sobre caso do bebé sem rosto

A Ordem dos Médicos já tomou uma decisão sobre o caso do bebé sem rosto, mas um eventual castigo ao médico Artur Carvalho só será divulgado nos próximos dias.



O conselho de disciplina da Ordem dos Médicos confirma, à Renascença, que Artur Carvalho, já foi informado da deliberação do órgão que analisa outros 10 processos deste obstetra.

A decisão, segundo a mesma fonte, só será dada a conhecer, quando todos os outros processos já tiverem sentenças, o que deverá acontecer até ao início da próxima semana.

De entre os 11 processos disciplinares em curso, sobre a atuação do medico Artur Carvalho, há alguns que já prescreveram, restando agora saber a decisão dos restantes.

O caso do bebé Rodrigo foi conhecido em outubro do ano passado. A criança nasceu dia 7 de outubro no Hospital de São Bernardo sem olhos, nariz e parte do crânio, depois de a mãe ter realizado ecografias com um obstetra numa clínica privada em Setúbal com o médico Artur Carvalho. Os pais do bebé fizeram três ecografias com o médico em causa, sem que lhes tivesse sido reportada qualquer malformação.

Só num exame feito noutra clínica, uma ecografia 5D, os pais foram avisados para a possibilidade de haver malformações. Questionaram o médico que os seguia, que lhes garantiu que estava tudo bem, conta o jornal, citando a madrinha do bebé.

As complicações só foram detetadas depois do parto e os pais apresentaram queixa ao Ministério Publico contra o médico. O Hospital de São Bernardo abriu um inquérito para averiguar este caso.

O mesmo médico já esteve envolvido em 2011 num processo idêntico, em que nasceu um bebé com malformações graves. Na altura, o Ministério Público decidiu investigar, mas o caso acabou arquivado. O processo na Ordem dos Médicos relativo a este caso foi já também encerrado.