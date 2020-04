O desconfinamento ou a esperança de um futuro para a geração Covid

A política pública sanitária de gestão da pandemia Covid-19 em Portugal baseou-se em medidas drásticas e draconianas de confinamento social e de imposição da distância física, que culminou em três períodos de estado de emergência com suspensão de direitos, liberdades e garantias.

O processo de desconfinamento gradual que se iniciará a 4 de maio, com reabertura de algum comércio e da oferta escolar a nível do pré-escolar e, mais tarde, dos 11.º e 12.º anos, revelará as marcas profundas que o processo deixou nas relações intergeracionais e, principalmente, em duas gerações.



A dos mais novos, sobretudo dos 6 aos 16 anos que viverão um longo período nunca antes experimentado de mais de seis meses sem contacto com a escola, as suas sociabilidades, desafios e aprendizagens. E a dos mais velhos que, do rótulo de vulneráveis ao de descartáveis, não conseguem pensar um futuro.