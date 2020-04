Covid-19. SNS reforça capacidade para "criar uma almofada e prevenir uma segunda vaga"

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números As autoridades de saúde já começaram a reforçar o Sistema Nacional de Saúde (SNS) para uma possível segunda vaga da Covid-19 em Portugal, que poderá acontecer na sequência do fim das medidas de confinamento, que progressivamente serão levantadas após o fim do estado de emergência, a 2 de maio. O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, garante que o país está preocupado com uma segunda vaga e as medidas concretas serão anunciadas, em breve, pela ministra da Saúde, Marta Temido. "Estamos conscientes que não podemos descurar uma segunda vaga e, por isso, estamos a capacitar o SNS através de modelos organizacionais, calendários de atendimento, reprogramação de consultas e cirurgias. O calendário será anunciado em altura oportuna pela Ministra da Saúde, mas temos de criar uma almofada para prevenir uma segunda vaga, não queremos estar desprevenidos", diz Lacerda Sales. O secretário de Estado atualizou ainda a capacidade máxima de internamento que o SNS dispõe, à data. "Temos capacidade de 21 mil camas para agudos, 11 mil são de especialidades médicas e 9 mil de especialidades cirúrgicas. Temos cerca de mil pessoas internadas, o que confere algum conforto em termos de decisão de gestão flexível e gradual da capacidade", explica.

A atualização surge na sequência das declarações de Luis Mira, da Confederação dos Agricultores Portugueses que, à saída da reunião com os especialistas do SNS, afirmou que foi revelado que o limite para a rutura do Serviço Nacional de Saúde (SNS), em caso de segunda vaga de Covid-19 no país, são quatro mil internamentos. “Era o ponto a partir do qual não havia capacidade. Deram também a informação que, neste momento, há cerca de mil pessoas com Covid que ainda estão nos hospitais. Esta é uma folga de três mil pessoas a mais que podiam absorver sem haver rutura”, explica Luis Mira.

Sobre o possível regresso do desporto profissional no país, o secretário de Estado remete para as medidas que serão anunciadas por António Costa na quinta-feira: "Estão em estudo e a ser acompanhadas por um grupo de trabalho, onde também a DGS está integrada. Não vou antecipara nada, o primeiro ministro falará na quinta-feira".