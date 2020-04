Covid-19. SNS 24 atende 7.000 chamadas por dia e tempo de espera é “menos de meio minuto"

Veja também:

A linha telefónica SNS 24 atende diariamente 7.000 chamadas e o tempo de espera para atendimentos é “menos de meio minuto”, segundo o secretário de Estado da Saúde, recordando que esta ferramenta serve todos os doentes.

“O SNS 24 continua a ser a porta de entrada por excelência no Serviço Nacional de Saúde e serve não só para doentes com suspeita de covid-19 como outros que possam ter dúvidas sobre se devem ou não recorrer às unidades de saúde. Neste momento, o SNS 24 atende 7.000 chamadas por dia e tem um tempo médio de espera para atendimentos de menos de meio minuto”, precisou António Lacerda Sales durante a conferência de imprensa diária de acompanhamento da pandemia de Covid-19 em Portugal.

O secretário de Estado frisou que, depois de ser levantado o estado de emergência, Portugal continuará “a ter de lidar com esta emergência de saúde pública”.

“A pandemia continua e continuará a fazer parte das nossas vidas”, sustentou.

No início da pandemia, a dificuldade na linha de Saúde 24 levou à saída de Henrique Martins, que ocupava o cargo de presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), a entidade responsável pela Linha SNS24, depois do presidente do Sindicato Independente dos Médicos ter denunciado que mais de metade das chamadas feitas para a Linha Saúde 24 não eram atendidas.