Covid-19: DGS garante que "todas as mortes são contabilizadas" e 93% ocorreram em hospitais

Veja também:

Um total de 93% dos 973 óbitos registados em Portugal devido à Covid-19 ocorreram em ambiente hospitalar. Os dados foram anunciados, esta quarta-feira, pela diretora-geral da Saúde. Graça Freitas garante que todos os óbitos são contabilizados.

"Quatro por cento das mortes ocorreram em lares, 3% em domicílio e 93% aconteceram em meio hospitalar. Todas as mortes são contabilizadas, é impossível não contabilizá-las", diz.

A DGS recusa a subnotificação de mortes, porque "em Portugal, é impossível alguém ser enterrado ou cremado sem o certificado de óbito".

"Esses certificados são passados pelos médicos, que sabem a causa da morte, e que são eletrónicos. Entram numa plataforma eletrónica e nós conseguimos saber o número de mortos facilmente, ao minuto", explica Graça Freitas.



A diretora-geral da Saúde contextualiza os números e explica que, noutros anos, o número médio "de mortes fora dos hospitais é de um terço".



“Independentemente do local da ocorrência do óbito, esse óbito é registado. Em anos normais, sem Covid, cerca de um terço das pessoas, morre fora do hospital, sendo que as outras pessoas morrem em ambiente hospitalar”, sublinha.