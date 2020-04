​“Corrente de Boa Energia” para ajudar Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

Veja também:

A Goldenergy lançou esta quarta-feira uma campanha online denominada “Corrente de Boa Energia” que tem como principal objetivo criar o maior cordão humano virtual a nível nacional.



A campanha estará disponível online até ao final de maio e visa apoiar financeiramente o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Para participar na campanha “Corrente de Boa Energia”, criada em conjunto com a agência Legendary, é preciso visitar o site oficial, clicar em entrar na corrente, colocar-se de braços abertos e tirar uma foto.

“Quanto maior a adesão, maior será o apoio a conceder à unidade hospitalar”, explica a empresa.

De acordo com o CEO da Goldenergy, Miguel Checa, “esta campanha não tem qualquer fim comercial, tem apenas o intuito de colocar os portugueses a participarem numa ação solidária de forma divertida, agora que começamos a ver a saída do confinamento imposto pelo Governo”.

Miguel Checa sublinha ainda que querem “quebrar as barreiras do isolamento social de forma virtual”.

“Queremos que as famílias que estão fechadas em casa se divirtam, enquanto ajudam o Centro Hospitalar de Vila Real”, assinala.

Por cada participação na iniciativa, explica Miguel Checa, “a Goldenergy disponibiliza um euro que chegará a um valor final para apoiar o Centro Hospitalar de Vila Real, pois “este encontra-se no Norte do país, a zona com mais casos de Covid-19, registados até agora”.

“E, uma vez que a sede da Goldenergy se encontra em Vila Real, temos o dever cívico de ajudar a população que nos acolhe de forma simpática diariamente”, salienta o CEO.