Coronavírus. Açores admite que não tem enviado dados atualizados à DGS

O responsável da Autoridade de Saúde Regional dos Açores admite que não envia atempadamente dados sobre a Covid-19 à Direção-Geral da Saúde, alegando que a informação fidedigna deve ser consultada nos comunicados regionais.

“Da parte da Direção Regional da Saúde houve esse esforço conjunto de preenchimento diário de uma base de dados, de maneira a que a informação fosse remetida atempadamente e não houvesse inconformidades dos dados registados, mas a partir de determinada altura, e com o avolumar de trabalho que nós tivemos, foi um processo que acabámos por descurar. Não temos enviado essa informação à Direção-Geral da Saúde”, avançou Tiago Lopes.

O responsável, que é também diretor regional da Saúde dos Açores, falava, em Angra do Heroísmo, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto de Covid-19 na região.

Questionado sobre o facto de os números apresentados no boletim diário da Direção-Geral da Saúde não coincidirem com os dados revelados diariamente pela Autoridade de Saúde Regional, Tiago Lopes admitiu que a situação “não foi devidamente conformada ao longo deste tempo”, alegando que nesta fase “não será o mais importante”.

“Os dados que nós apresentamos são apresentados diariamente, são o mais fidedigno que pode ser e haver e são esses que devem ser tidos em consideração por todos aqueles que tenham interesse em acompanhar a evolução do surto na região”, reiterou.

O boletim da Direção-Geral da Saúde aponta 125 casos confirmados de Covid-19 nos Açores e 12 mortes, mais quatro casos positivos face ao dia anterior, quando na região não se registam novos casos de infeção pelo novo coronavírus há sete dias.

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, desde o início do surto foram confirmados 138 casos, 85 dos quais atualmente ativos, tendo ocorrido 40 recuperações (26 em São Miguel, oito na Terceira, cinco em São Jorge e uma no Pico) e 13 mortes (em São Miguel).

A ilha de São Miguel é a que registou mais casos (100), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (cinco).

Esta quarta-feira foram registados dois óbitos na ilha de São Miguel, elevando para 13 o número total de mortes em doentes com covid-19 na região, maioritariamente do sexo feminino e com uma média de idades de 82 anos.

Os dois utentes estavam internados no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada: uma mulher de 86 anos, que tinha sido encaminhada do lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, e um homem de 56 anos, que se encontrava já nos cuidados paliativos do hospital, que foi infetado durante o internamento.

No total, foram infetados com o novo coronavírus 33 utentes e 10 funcionários no lar do Nordeste, tendo morrido nove utentes.

Foi já realizada uma terceira ronda de testes para despiste de infeção na instituição, mas os resultados só deverão ser conhecidos na quinta-feira.

Registaram-se também três novos casos de recuperação, igualmente na ilha de São Miguel, um homem de 28 anos do concelho da Ribeira Grande e um homem de 40 anos e uma mulher de 29, de Ponta Delgada, que tinham sido diagnosticados com covid-19 durante o confinamento em unidade hoteleira.

No total, são já 40 os doentes de Covid-19 recuperados nos Açores, “maioritariamente do sexo feminino”, com uma “média de idades de 39 anos” e um “tempo médio de recuperação de 21 dias”.