Atrasos, tropeções e muita preocupação no Lar do Comércio em Matosinhos

José Pedro Rodrigues, vereador da proteção civil de Matosinhos, revela, à Renascença, “preocupação" pelo arrastar os problemas no Lar do Comércio, onde, de acordo com fonte da Unidade de Saúde Local citada pela agência Lusa, mais um idoso faleceu, na terça-feira, vítima do novo coronavírus. Segundo a mesma fonte, o número de infetados aumentou de 85 para 90, ou seja, quase metade dos cerca de 200 utentes do lar.



“Avaliamos com muita preocupação os próximos dias, porque esta é a maior instituição a cuidar de idosos no concelho de Matosinhos e o número de infetados é significativo. Estamos a acompanhar este problema com muita preocupação”, acentua José Pedro Rodrigues.

“O número de positivos é elevado. Estamos a falar de cerca de metade da população do lar. Foram mobilizados três utentes para o hospital, para terem um acompanhamento mais permanente. Os restantes permanecem na instituição e, ao que sabemos, a sua situação é estável”, revela o vereador com base nos dados que dispõe nesta altura.

Cada qual que assuma as suas responsabilidades, num trajeto com “atrasos e muitos tropeções”

Confrontado pela Renascença sobre a eventualidade de ter havido negligência por parte da direção do Lar do Comércio, o vereador da Câmara Municipal de Matosinhos responde: “Não me compete a mim falar nesses termos”. José Pedro Rodrigues não deixa, porém, de sublinhar que deve ser a instituição a primeira a adotar as medidas para resolver um problema que parece longe de estar controlado.