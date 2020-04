A pandemia não afeta só vidas, também o planeta mudou. "A transição para a sustentabilidade é fundamental para a nossa existência"

Todos os dias, a Renascença convida um especialista de uma área diferente a olhar para o mundo e o país pós-Covid-19. Esta terça-feira, o professor universitário e presidente da associação Zero, Francisco Ferreira, procura antecipar o impacto futuro da pandemia no ambiente.

"A grande questão é: quais serão as características e até que ponto conseguiremos potenciar uma nova realidade que nos proteja de crises futuras que já se avizinham e que serão inevitáveis se apostarmos no regresso ao business as usual."

Contudo, se agirmos com "sapiência e coragem", diz, esta crise pode ser superada "através da união de esforços na transformação dos modelos socioeconómicos, focando-nos no bem-estar das pessoas e no estabelecimento de uma relação de equilíbrio e respeito pelos limites do planeta".

E os sinais desta transformação já começam a ser visíveis, explica, "nas correntes de solidariedade, na capacidade de adaptação rápida de muitas empresas, na disponibilização de eventos culturais para toda a população, na capacidade de adaptação de todos a novas formas de comunicar e de trabalhar a partir de casa".