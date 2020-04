Morreu Irrfan Khan, ator de "A Vida de Pi" e "Slumdog Millionaire"

Morreu o ator Irrfan Khan, aos 53 anos, confirmou esta quarta-feira o seu agente.

O ator indiano, que desde 2018 sofria de uma forma rara de cancro, morreu num hospital de Mumbai, com uma infeção no cólon.

Khan era uma das principais estrelas de Bollywood e tinha conquistado fama internacional com a sua participação em filmes como "A Vida de Pi", "Slumdog Millionaire" ou "Jurassic World".

Amado por toda a Índia e considerado um dos mais talentosos atores da sua geração, relembra a BBC que o realizador Wes Anderson chegou a escrever uma personagem apenas para poder trabalhar com ele, no filme "The Darjeeling Limited".

Em 2018, o ator revelou que tinha uma forma muito rara de cancro que afeta as células e liberta hormonas para a corrente sanguínea. Chegou a ser tratado em Londres. Esta terça-feira, foi internado nos cuidados intensivos num hospital de Bombaim, com uma infeção no cólon.

Quatro dias antes, a mãe de Khan, de 95 anos, também morreu. O ator não conseguiu assistir ao funeral devido às medidas de prevenção indianas para combater a pandemia de covid-19.

Nas redes sociais, muitas são as estrelas que lhe prestam tributo, incluindo o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que descreveu a sua morte como "uma perda para o mundo do cinema e do teatro". "Ele será relembrado pelas suas atuações versáteis em diferentes meios", acrescentou, via Twitter.