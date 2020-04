​Google Meet grátis e para todos a partir de 4 de maio

Veja também:

A Google Meet, que até agora se destinava apenas a clientes empresariais e escolas, vai começar a começar a ser acessível a qualquer pessoa a partir de 4 de maio e de forma gradual.



"A partir do início de maio, qualquer pessoa com um endereço de email pode registar-se no Meet e usufruir de muitas das mesmas funcionalidades que estão disponíveis para os nossos utilizadores empresariais e da área de educação, incluindo o agendamento simples e a partilha de ecrã, legendas em tempo real, e os 'layouts' que se adaptam às suas preferências, incluindo a vista em mosaico expandida", explica a empresa proprietária da plataforma.

A Google Meet tem tido uma procura inédita. Desde janeiro, a sua utilização diária cresceu 30 vezes, e ao longo do mês de abril tem recebido mais três milhões de utilizadores por dia. Na semana passada, revela a Google, o número de participantes diários nas reuniões no Meet ultrapassou os 100 milhões.

No contexto de pandemia, e quando as reuniões à distância aumentaram em todo o mundo, a Google garante que a sua solução de videoconferência é segura e está a ser melhorada todos os dias. “Nos últimos meses, acelerámos a disponibilização de algumas das funcionalidades mais pedidas para o tornar ainda mais útil".