Espanha. Número de mortes num dia volta a subir, mas recuperações atingem recorde

O número de mortes num dia devido à Covid-19, em Espanha, voltou a subir, esta quarta-feira, para 325, mais 24 que no dia anterior, o que eleva o número total de óbitos para 24.275. Contudo, foi registado o número máximo, desde o início da pandemia, de recuperados: 6.399 em 24 horas.

Com 2.144 novos contágios, o número total de casos confirmados do novo coronavírus subiu para 212.917. Com o referido recorde de recuperações num dia, já 108.947 se curaram da Covid-19, em Espanha.

Espanha é o terceiro país do mundo com mais pessoas infetadas pelo vírus SARS-CoV-2, apenas atrás dos Estados Unidos (1.012.583), e o terceiro com mais mortes, a seguir a EUA (58.355) e Itália (27.359).

A nível global, segundo balanço da Universidade Johns Hopkins, dos EUA, o novo coronavírus já fez mais de 217 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas. Mais de 930 mil pessoas recuperaram.