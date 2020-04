Covid-19. OMS suspende vacinação contra a poliomielite em África

"Tomámos a difícil decisão de suspender a vacinação. Novos surtos de poliomielite vão aparecer porque não vamos conseguir vacinar as crianças a tempo. É a decisão correta, porque precisamos de combater a Covid-19 e o processo de vacinação contra a poliomielite até poderia aumentar a propagação do coronavírus", disse.

De acordo com o "The Guardian", mais de 12 milhões de crianças não vão ser vacinadas para já contra a poliomielite, o que vai levar ao aparecimento de surtos da doença, admite o diretor da OMS para o combate à poliomielite em África, Pascal Mkanda.

Mkanda quer retomar a atividade da OMS contra a polio o quanto antes, assim que as medidas contra a Covid-19 comecem a abrandar no continente.

"Estamos a trabalhar para planear campanhas ainda mais eficazes para colocá-las em prática assim que o combate à Covid-19 comece a abrandar", afirma.

A Covid-19 está a propagar-se rapidamente no continente. Na última semana, o número de infetados mais do que duplicou, ultrapassando os 32 mil casos. Mais de 1400 já morreram devido à doença.

A preocupação com o impacto do novo coronavírus no continente africano, devido à qualidade dos sistemas de saúde dos países, levou a que a maioria dos governos tomasse medidas agressivas e de forma antecipada. A OMS redirecionou a maioria das suas campanhas no continente para o combate à Covid-19.

Em todo o mundo, a Covid-19 já infetou mais de 3,1 milhões de pessoas e matou cerca de 218 mil pessoas.