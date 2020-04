Coronavírus. Reino Unido passa a contabilizar mortos fora dos hospitais e número de vítimas dispara

Veja também:

O Reino Unido passou a ser o país com o segundo maior número de mortes provocados pela pandemia de Covid-19 na Europa, atrás da Itália, graças à contabilização dos óbitos fora dos hospitais feita a partir desta quarta-feira pelo Governo.

Esta nova forma de contabilização só é comparável com Itália, Alemanha e Suécia, pois não é certo que Espanha ou os EUA contem as mortes registadas em lares de idosos, indicou a diretora clínica do sistema de saúde público de Inglaterra, Yvonne Doyle. "Percebe-se, porque é complicado e complexo obter isto numa base diária", comentou.

A seguir a Itália, que registou 27.682 mortos de acordo com o balanço mais recente, e Reino Unido estão Espanha (24.275 mortos) e França (23.660 mortos).

Mas o subdiretor-geral da Saúde de Inglaterra, Jonathan Van Tam, admite que o balanço final só vai ser conhecido quando for apurado o excesso de mortalidade.

"A seu tempo, teremos uma resposta melhor quando começarmos a olhar para o excesso de mortalidade, que vai ter em conta as mortes relacionadas com a Covid-19 e as mortes que poderão ter acontecido, não devido à Covid-19, mas como consequência da crise", afirmou, na conferência de imprensa diária do governo britânico.

Após pressão para incluir os dados relativos aos lares de idosos, devido ao receio de o impacto da pandemia estar a ser subestimado, o governo britânico adicionou mais 3.811 mortes desde 02 de março, agravando em 17% o número de mortes verificadas apenas nos hospitais.

O total de óbitos de pessoas que foram confirmadas como estando infetadas no Reino Unido, passou a ser 26.097 registados até às 17h00 de terça-feira, 765 dos quais nas últimas 24 horas.

De acordo com o Ministério da Saúde britânico, foram registados mais 4.076 casos de contágio nas últimas 24 horas, aumentando o total para 165.221 até às 9h00 desta quarta-feira.

Os dados oficiais são revistos regularmente devido a atrasos na recolha de informação e agravados quando o instituto nacional estatística (ONS) inclui mortes que não foram confirmados por teste, mas cuja certidão de óbito refere Covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 217 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 860 mil doentes foram considerados curados.

Por regiões, a Europa soma mais de 129 mil mortos (mais de 1,4 milhões de casos), Estados Unidos e Canadá mais de 61 mil mortos (mais de um milhão de casos), América Latina e Caribe mais de 9.800 mortos (mais de 189 mil casos), Ásia mais de 8.300 mortos (mais de 213 mil casos), Médio Oriente mais de 6.500 mortos (mais de 164 mil casos), África mais de 1.500 mortos (quase 35 mil casos) e Oceânia 116 mortos (mais de oito mil casos).