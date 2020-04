​Uma Volta diferente. "Passaremos à porta dos portugueses, não precisam de se deslocar"

A exatos três meses do arranque da Volta a Portugal em bicicleta (29 de julho), as datas para a realização da principal prova velocipédica nacional mantêm-se, aguardando-se agora com expetativa o aval derradeiro do Governo quanto à retoma da atividade desportiva.



Luís Ribeiro Soares, administrador da Podium, empresa que organiza a "Grandíssima", admite, em entrevista a Bola Branca, que esta será uma edição "diferente" do habitual. Mas o plano de segurança para fazer face à pandemia da Covid-19 está de tal forma delineado ao pormenor, que a contingência de peso de possivelmente não haver espetadores na berma da estrada está também já resolvida.

"O calendário mantém-se e a Volta irá começar na data prevista. Mas tudo depende das decisões que forem tomadas pelo Governo e o Governo sabe da importância da Volta a Portugal para as equipas profissionais. Ao dia de hoje, o plano foi muito bem conseguido. A Podium tem tudo preparado para a Volta. Já tivemos episódios com muita gravidade na Volta, devido aos incêndios, com etapas alteradas de um dia para o outro. Não será uma Volta como as outras mas será digna e será uma festa. E vai passar à porta dos portugueses. A Volta vai passar lá, não precisam de se deslocar", tranquiliza o responsável da Podium.

O plano que está em cima da mesa

Ora, conheçamos o tal plano de segurança que, na avaliação de Luís Ribeiro Soares é, no mínimo, agressivo. Alerta prévio: não deverá haver "beijinho" ao vencedor da etapa.

"Provavelmente, não haverá beijinho. Tudo o que foi proposto passa por soluções radicais. A ideia é ter um 'corredor zero', com todas as pessoas devidamente acreditadas para estar nessa zona e a corrida terá muito menos comitiva, menos carros, menos comissários. Cada equipa terá um mecânico, um massagista e pouco mais. Vamos cingir-nos ao mínimo possível e minimizar o possível contágio e o contacto entre as pessoas. É um plano muito agressivo ao nível das restrições", identifica o administrador da Podium.

Mas mais: a tradicional roda à volta do vencedor da etapa, por parte da imprensa, não será possível e na meta haverá muito menos pessoas. Objetivo: blindar ao máximo a prova.

"Não vai ser possível aquele contacto dos jornalistas com o vencedor da etapa, em cima da meta. Conseguimos blindar tudo o que é a parte desportiva. Não haverá pessoas na meta ou estará muito limitado. Neste momento, projetamos uma prova muito controlada", assinala, mostrando abertura para aliviar restrições, sempre e quando haja condições para tal.

"Havendo a possibilidade de aliviar estas restrições, melhor, porque assim haverá mais festa, mais carinho e mais contacto. As decisões vão sendo tomadas à medida que isto vai evoluindo", salienta.

E se, no fim de tudo, não houver condições para levar para a estrada a 82ª edição da Volta?

"Seria um problema sério para o ciclismo e também para a Podium, que é uma estrutura com várias famílias. As equipas iriam sofrer porque a Volta é que tem a exposição que as marcas procuram e é a Volta que dá o retorno financeiro de que as equipas precisam. Para o ciclismo, seria muito mas muito mau não haver Volta a Portugal em bicicleta", remata Luís Ribeiro Soares.

A Volta a Portugal em bicicleta realiza-se entre 29 de julho e 8 de agosto. Até ver.