Ciclismo. Vuelta adiada e mais curta

A Volta a Espanha em bicicleta de 2020 vai ser adiada e mais curta.

Segundo a organização da Vuelta, a prova já não sai de Utrecht, depois de a Holanda ter proibido eventos desportivos no país, e vai partir de Irun, no País Basco.

“A Vuelta 2020 não vai partir dos Países Baixos. Dada a situação excecional ocasionada pela crise de covid-19, o comité organizador local viu-se obrigado a anular a partida oficial da corrida desde as regiões holandesas de Utrecht e Brabante do Norte”, lê-se no comunicado.

A prova passa de 21 para 18 etapas, ainda em data a anunciar. Certo é que será no outuno.

A pandemia do novo coronavírus obrigou a alterar todos os calendários do desporto, incluindo os do ciclismo.

O Tour, nomeadamente, foi reagendado para o período de 29 de agosto e 20 de setembro.

A Espanha é um dos países mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus.